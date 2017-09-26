Александр Абдулов любя называл Ксению Алферову "чудовищем"

Приёмная дочь покойного российского актера решила почтить память отца в честь 65-летия со дня его рождения. Артистка опубликовала на Instagram трогательный семейный снимок.

Ксения Алферова выложила на своей странице архивную фотографию из семейного альбома. На ней она в подростковом возрасте сидит вместе с Александром Абдуловым в цирке на Цветном бульваре в Москве. Артист с широкой улыбкой смотрит на дочку, а та отвечает ему наполненным любовью взглядом.

Знаменитость пишет, что в детстве папа любя называл её "чудовищем". Однако вид и отношение Александра Абдулова свидетельствовали о том, что Ксения является для него самым красивым и любимым человеком. Ксения Алферова отметила, что отец был для неё не просто родителем, но ещё и хорошим другом.

Публикация не оставила подписчиков равнодушными. Многие поклонники Александра Абдулова оставили в комментариях свои теплые воспоминания о его творчестве.