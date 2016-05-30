Беременная Лера Кудрявцева встревожила фанатов снимком из больницы

Фанаты известной телеведущей обеспокоились ее состоянием здоровья и состоянием будущего ребенка, однако Кудрявцева поспешила их успокоить.

Как стало известно, буквально недавно 47-летняя ведущая Лера Кудрявцева раскрыла свой "секрет на миллион" и рассказала, что ожидает ребенка от мужчины, который на пару лет старшее ее сына. Отцом ребенка Кудрявцевой станет российский хоккеист Игорь Макаров. Теперь же ведущая делится впечатлениями от беременности в зрелом возрасте и рассказывает фанатам о своем самочувствии.

Буквально недавно она вместе со своим возлюбленным побывала в Италии, откуда и опубликовала обеспокоивший поклонников снимок. На фото она запечатлена в компании молодого человека в белом халате, который, как выяснилось позднее, оказался врачом-остеопатом. Фанаты начали интересоваться, зачем беременной звезде потребовалось посещать клинику и обеспокоились за ее состояние, однако Кудрявева тут же их успокоила.

Она рассказала, что посетила клинику остеопатии и проконсультировалась по поводу предстоящих родов. Телеведущая заметила, что остеопатия является новым видом нетрадиционных медицинских услуг, который способен не только избавить от боли в спине и суставах, а также излечить грыжи и сколиоз.

Саму же Кудрявеву привлекло то, что остеопатия готовит организм женщин к беременности, сопровождает до самых родов, кроме того, врачи-остеопаты могут работать с детьми с самого рождения.