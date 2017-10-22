«Уже родила?»: Анастасия Костенко озадачила поклонников снимком с розами

В Instagram-аккаунте Анастасии Костенко появился весьма загадочный снимок, который модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова разместила в разделе Stories. Фотографией с желтыми розами беременная девушка настолько заинтриговала пользователей, что те уже стали поздравлять ее с родами.

Как известно, рожать Костенко будет летом. Пара модели и футболиста уже давно сообщила, что в их семье ожидается появление девочки. Своего ребенка Костенко называет «малышкой» и уже активно закупает вещи для новорожденной.

В своем Instagram Анастасия Костенко разместила снимок, на котором сфотографирован букет желтых роз. Также там написана фраза «небольшая дата» и прикреплены смайлики в виде обручального кольца и храма. Что значит такая публикация – не известно.

Пользователи предположили, что интригующий снимок намекает на появление малышки в семье Костенко и Тарасова. Однако, сама модель не спешит комментировать такую информацию. Поклонники Анастасии Костенко пишут, что рожать ей еще по срокам рано, а фотография может значить что-то другое.

Однако, никаких памятных дат, связанных с концом мая, поклонники вспомнить не смогли. Обвенчалась пара 6 февраля, предложение руки и сердца Костенко получила 22 декабря. Их свадьба состоялась 9 января. О какой же дате пишет Костенко – пока не понятно.