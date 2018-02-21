Ольга Бузова показала, чем питается на самом деле

Оказалось, что Бузова не всегда ест только деликатесы в дорогих ресторанах. В своем Instagram она показала, что питается еще и простыми, распространёнными блюдами.

Материальное положение Ольги Бузовой не дает многим пользователям покоя. Каждому интересно знать о суммах гонорарах звезды и о том, куда она их тратит. Некоторые думают, что Бузова предпочитает есть лишь в самых дорогих ресторанах и ест одни лишь деликатесы.

Однако, сама Бузова не стремится подтверждать слухи о своем питании. На камеру в своих Insta-stories она смело ест колбасу и другие продукты, которыми питаются обычные люди. Теперь же, Бузова еще и показала свой ужин, который состоялся не в фешенебельном ресторане. Как оказалось, на самом деле певица питается еще и блюдами японской кухни.

На видео Бузова рассказывает о том, что решила заказать себе роллы. Конечно же, звезда рекламирует и фирму, которая привезла ей еду. Однако, Бузова не просто сделала обычную рекламу, она даже попробовала роллы. На камеру она сказала, что еда ей очень понравилась.

Как предположили пользователи, Бузова лишь увеличила свои доходы за счет демонстрации роллов, ведь она оставила ссылку на фирму и всем своим видом дала понять, как ей было вкусно. Однако, некоторые поверили в то, что Бузова ест роллы, ведь на гастролях и во время съемок редко удается питаться лишь деликатесами.