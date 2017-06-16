Смелый ход: Надежда Мейхер-Грановская предстала перед фанатами без макияжа

Экс-участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская не стесняется своей внешности и возраста. На днях 36-летняя певица показала поклонникам свой снимок с «голым» лицом, на котором совершенно нет макияжа.

Популярная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская на днях в своем микроблоге сделала смелый ход и опубликовала новое фото, которое удивило поклонников, поскольку немногие знаменитые женщины рискнут показать свое лицо совсем без косметики. Однако 36-летняя артистка не из их числа и смело может демонстрировать природную красоту без косметики и фото фильтров.

В комментариях поклонники заявили, что Надежда без макияжа выглядит очень эффектно: «Идеал женской красоты», «Надя, ты прекрасна! Я восхищаюсь тобою!», «В глазах усталость? Но как всегда очаровательна», «Такая молоденькая без косметики».