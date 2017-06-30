Бывший поп из "Дома-2" будет присутствовать на родах своей жены

По его словам, с женой Галиной сходиться он не намерен, однако хочет наблюдать за процессом рождения своего третьего ребенка.

В скором времени жена скандального экс-участника "Дома-2" Вальтера Соломенцева родит третьего ребенка. Он рассказал о том, что мириться и возобновлять отношения с Галиной не планирует, однако с нетерпением ждет появления малыша. Соломенцев отметил, что Галина постоянно его шантажирует и заявляет, что запретит видеться с детьми, однако разрешение присутствовать на родах он уже получил.

По словам экс-участника проекта, роды назначены на середину июня, будут делать кесарево сечение. Соломенцев хочет, чтобы родилась дочь, так как двое сыновей у него есть. Он рассказал о том, что если родится девочка, он заберет ее себе. Мужчина поделился, что он хотел бы жить вместе со своими детьми, но только без Галины, так как их отношения уже не спасти.

Примечательно, что Соломенцев допускает мысль о том, что его жена умрет во время родов, тогда дети будут жить с ним.