Егор Крид поздравил свою экс-возлюбленную Нюшу с беременностью

Певец с улыбкой и без скандальных заявлений поздравил свою экс-избранницу с ожиданием малыша. Как отметили пользователи Сети, Крид повел себя «достойно» и не стал опускаться до скандалов, которые часто разворачивались вокруг его разрыва с певицей.

Новость о беременности Нюши была ожидаема. Пользователи Сети и поклонники творчества певицы давно заметили округливший животик и ждали, когда звезда решится поделиться своим счастьем со всеми ними. Однако, Нюша не торопилась раскрывать свою беременность и лишь вчера она решилась признать, что ждет малыша. По словам певицы, она боялась «сглаза».

Теперь же, когда все знаменитости принялись передавать Нюше свои поздравления, журналисты решили узнать, как это прокомментирует бывший парень певицы Егор Крид. Не так давно в Сети никак не могли утихнуть скандалы, Крид обменивался «любезностями» с мужем Нюши, а пользователи активно обсуждали их конфликт.

Егор Крид, как отметили в Сети, поступил «достойно». Он поздравил Нюшу с беременностью и даже поинтересовался полом малыша. Услышав, что о поле ребенка еще никто не знает, Крид поздравил певицу с «пацаном» или же с еще одной «Нюшей». Затем в его Instagram появился снимок с младенцем, однако потом стало известно, что к беременности Нюши эта фотография отношения не имеет. На снимке Крид держал на руках ребенка своего коллеги-певца Мота.