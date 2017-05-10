Роза Сябитова боится умереть от старческого слабоумия

Такой страшный диагноз главной свахе России поставила астролог проекта «Давай поженимся» Василиса Володина. Для борьбы с возможной болезнью Сябитова уже начала активно читать и учить стихи.

Роза Сябитова, которая вскоре намерена стать женой мускулистого молодого человека по имени Ринат, активно заботится о сохранении молодости. Телеведущая уже решилась на интимную пластику и на липосакцию. Теперь же, Сябитова беспокоится не только о своем теле, но и о разуме.

56-летняя телеведущая проконсультировалась на счет своего будущего с астрологом проекта «Давай поженимся» Василисой Володиной. Та сказала Сябитовой, что ее гибель станет последствием болезни Альцгеймера. Телеведущая всерьез восприняла слова астролога. Теперь она хочет избежать старческого слабоумия. Для этого она начала ежедневно тренировать мозг.

По словам Сябитовой, она никогда не уйдет на пенсию. Телеведущая намерена перестать работать лишь после смерти. А из своей гибели она хочет сделать «пиар-акцию», чтобы дать возможность детям заработать. Она Сябитова надеется умереть нескоро, но пророчество астролога уже дало ей понять, от чего наступить ее смерть.

Сябитова не намерена стареть и лишаться разума, ведь в ее планах свадьба и счастливая жизнь с возлюбленным. По словам телеведущей, ее мужчина терпит ее характер, ведь с ней тяжело жить. Однако, на нехватку внимания со стороны мужчин она не жалуется. По словам Сябитовой, она является «эротической фантазией бандитов и других лиц». Якобы, некоторые пользователи пишут ей в соцсетях весьма непристойные предложения.