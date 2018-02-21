Вторая супруга Задорнова недовольна наследством сатирика

Скончавшийся в ноябре 2017 года юморист Михаил Задорнов оставил двум своим женам немалое наследство. О реакции каждой из них СМИ рассказала знакомая семьи.

Как раньше писала "Версия", сатирик перед смертью составил два завещания. Одно из них касалось российского имущества, а другое - латвийского. Документы обнародовали согласно условленному сроку - спустя полгода после гибели Михаила Задорнова. Инсайдеры утверждают, что Елена Бомбина, вторая супруга, осталась несколько разочарована доставшейся ей долей.

Уже известно, что Михаил Задорнов разделил между женами, дочерью и сестрой не только квартиры и автомобили, но и свое творческое наследие. При этом больше авторских прав на произведения покойного досталось Велте Яновне, первой жене. Елена Бомбина, предположительно, недовольна таким положением дел, ведь планировала распоряжаться всеми работами Михаила Задорнова. Ведь обладание правом на произведения будет приносить немалый доход ещё долгое время после смерти автора.

Знакомая сатирика считает, что к такому распределению писателя подтолкнуло раскаяние перед Велтой и ощутимое усиление связи между ними. Ведь в период лечения у кровати больного чаще всего дежурила именно первая супруга вместе с сестрой Михаила Задорнова. Благодаря этому, и без того хорошие отношения между юмористом и Велтой стали ещё лучше. Елена при этом находилась в разъездах, а дочь занималась учебой и личной жизнью на Мальте.

Из недвижимости Велте Яновне досталась квартира в 125 квадратных метров за 20 миллионов рублей и дом в Юрмале за 15 миллионов. Теперь она владеет также недешевым автомобилем Lexus. Елене Бомбиной муж оставил другую московскую квартиру за 10 миллионов рублей, подмосковную дачу за 40 миллионов рублей и апартаменты в Риге за 12 миллионов. Дочери Елене в наследство перешла рабочая квартира писателя в Москве и машина Hyundai Lantra. Их общая стоимость - около 8 миллионов рублей.