«Уже и не рада»: мать Меган Маркл огорчили после свадьбы ее дочери с принцем

Как стало известно, столь радостное событие, свадьба принца Гарри и Меган Маркл, могла стать не такой уж и счастливой для матери новоиспеченной герцогини Сассекской. После свадьбы мать Меган Маркл Дори Редлан узнала, что у королевской семьи есть к ней требование, которое нужно обязательно выполнить.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. Церемония, впрочем, как и подготовка к ней, стала одним из самых обсуждаемых событий весны. В день свадебной церемонии мать Меган Маркл не смогла сдержать слез счастья, ведь ее дочь стала женой принца.

Однако, вскоре оказалось, что не все так просто. Когда мать Меган Маркл вернулась после свадьбы своей дочери домой, ей явно была не так радостно, как на церемонии. По данным из СМИ, к самой близкой родственнице супруги принца Гарри приходили родные и друзья, у всех был лишь один интерес – узнать о свадьбе. Мать Меган Маркл не могла ничего рассказать всем своим любопытным знакомым, ей оставалось лишь пожимать плечами.

Такое «молчание» является требованием королевской семьи. Без согласования и обсуждения всех подробностей, Дори Редлан не может рассказывать что-либо о свадьбе, о своем зяте и о его семье. Как оказалось, мать Меган Маркл может быть уже и не так рада свадьбе своей дочери. Ведь даже с самыми близкими друзьями она не может поделиться памятными моментами церемонии. Таким требованием ее огорчила семья ее новоиспеченного зятя.