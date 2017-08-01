«Алкоголизм одного из супругов»: Алиса Вокс намекнула на причину развода Шнурова и Матильды

В своем Instagram экс-вокалистка группы «Ленинград» не стала указывать имен, она лишь отметила, что сейчас ее настойчиво просят прокомментировать «сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России».

Новость о разводе Сергей Шнурова и его жены Матильды продолжает будоражить Сеть вот уже несколько дней. До сих пор остается неизвестным, почему пара решила расторгнуть свой брак. С вопросами о причинах многие обращаются не только к Шнурову и Матильде, но и к людям, знающим пару больше, чем знают обыватели.

С подобными вопросами стали обращаться и к экс-вокалистке «Ленинграда» Юлии Вокс. Она решила прокомментировать данную ситуацию в своем Instagram, однако имен оставлять не стала. По словам Вокс, ее просят дать комментарий по «сложной ситуации» с разводами в России. Певица ответила на такую просьбу статистикой.

Так, утверждает Вокс, 50% браков распадаются. Из них, 41% рушится из-за «алкоголизма одного из супругов». Чаще всего, отмечает певица, инициатором развода выступает женщина. Также она добавила, что сама развелась 2,5 года назад и сейчас об этом не жалеет.

Пользователи сразу решили, что таким постом Вокс намекнула на причину, по которой мог распасться брак Шнурова и Матильды. Многие отметили остроумность певицы, которая решила дать свой комментарий по ситуации, но не стала «тыкать пальцем», оставаясь при этом «тактичной».