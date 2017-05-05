Полиция нашла воров, похитивших у Киркорова концертные костюмы

Оказалось, что звезду российской эстрады "обчистили" двое подростков. Их поймали, когда они вместе с награбленными костюмами заявились в школу.

Как стало известно, сотрудникам полиции Нижегородской области удалось в кратчайшие сроки раскрыть преступление о краже концертных костюмов короля российской эстрады Филиппа Киркорова. В понедельник, 28 мая, звезда только обратилась в полицию, а уже сегодня, 29 мая, стало известно о задержании злоумышленников.

Как удалось выяснить, ворами оказались двое 15-летних подростков, которые учатся в одной из школ города Павлов. Ночью они пробрались к фургону с концертной атрибутикой и вскрыли его, после чего похитили 8 костюмов с перьями и стразами, которые предназначались для выступления в рамках шоу "Я". Отмечается, что подростки попались тогда, когда явились в школу с украденными костюмами. Вероятно, они намеревались продать добычу выпускникам, так как уже совсем скоро в Павлове пройдут выпускные вечера.

В настоящий момент грабители задержаны и дают признательные показания, их мотивы еще предстоит выяснить следствию. Сам Филипп Киркоров поблагодарил сотрудников полиции на своей странице в соцсети и отметил, что костюмы в целостности и сохранности. Исполнитель посмеялся над нерадивыми подростками и пожалел, что им так и не удалось прогуляться в этих костюмах по городу.

Сразу же после этого Киркоров напомнил о том, что 29 мая ровно в 19:00 шоу "Я" состоится в Дмитрове.