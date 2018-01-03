Филипп Киркоров поздравил Нюшу с беременностью предложением породниться

На презентации модной коллекции Нюша впервые публично заговорила о своей беременности. Там присутствовал и Филипп Киркоров, который поддержал певицу и пожелал ей счастья.

Певица Нюша долго скрывала свою беременность от публики. Она не публиковала снимки с округлившимся животом, заменяя их фотографиями, сделанными еще до беременности. На публике она появлялась в широких нарядах, которые не обтягивали живот. Теперь же, когда беременность скрыть почти невозможно, Нюша решилась поделиться своим счастьем с остальными.

На презентации линии модной одежды, которую Нюша создала в коллаборации с нью-йоркским дизайнером Leka, певица призналась, что в скором времени в их семье будет прибавление. На мероприятии присутствовал Филипп Киркоров, который вышел на сцену и сказал в адрес Нюши много красивых слов и пожеланий.

Помимо того, что Киркоров пожелал певице счастья, здоровья и всего прочего, артист поинтересовался на счет пола ребенка. Когда певица не смогла ответить, мальчика она ждет или девочку, Киркоров высказал свое, скорее всего, шуточное предложение породниться. Певец сказал, что «будет или невеста для Мартина, или жених для Аллы-Виктории». Таким образом, Киркоров предположил, что ребенок Нюши, независимо от пола, сможет стать частью его семьи, связав судьбу с кем-то из его детей.