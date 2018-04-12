Певица Нюша официально подтвердила свою беременность

По словам певицы, беременность является для нее «большой радостью», а делиться своим счастьем с другими она так долго отказывалась из-за устоявшейся традиции подольше скрывать ожидание ребенка из-за боязни «сглаза». Сейчас, когда живот уже прятать практически невозможно, Нюша наконец-то признала свое «интересное» положение.

Нюша подтвердила, что действительно беременна. Она заявила, что ожидание ребенка является для нее большой радостью. Своих поклонников она просит отнестись к ее беременности с пониманием. Из-за опасений, что ее положение может обрасти слухами и домыслами, Нюша старалась как можно дольше скрывать округлившийся живот. Певица признается, что не хотела рассказывать о беременности из-за народной традиции, согласно которой до определенного срока ожидание ребенка стараются скрывать, опасаясь «сглаза».

В Instagram-аккаунте Нюши появилось ее первое «беременное фото». На нем она со своим супругом Игорем Сивовым позирует на фоне морского пейзажа. Живот певицы виден уже невооруженным глазом. Нюша предусмотрительно закрыла комментарии под снимком, но пользователи поздравляют ее со столь радостным событием под другими снимками.