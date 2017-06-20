Вера Брежнева оправдалась за неуместный вид на церемонии RU.TV

После того, как в сети появились фотографии певицы с мероприятия, поклонники осудили ее за спортивный костюм, назвав его неуместной одеждой, однако она ответила, что хотела "чего-то нового и оригинального".

Известная российская поп-певица Вера Брежнева оправдалась за неуместный вид, в котором она появилась на церемонии вручения престижной музыкальной премии RU.TV. Вернее, сама она посчитала его как раз-таки очень подходящим, однако многие подписчики с ней не согласились, выразив другое мнение.

Комментарии под свежими фотографиями Брежневой говорили о недоумении фанатов. Одни из них не понимали, почему звезда выглядит так изможденно и называли ее русской Ларой Крофт, другие же предполагали, что на ковровую дорожку она появилась сразу из спортзала, потому что времени переодеться у нее не было.

В свою очередь певица пояснила, что спортивный стиль в последнее время уже не так плотно ассоциируется именно занятиями спортом, а детали из этого стиля дизайнеры стали часто смешивать с другими. Также она обратила внимание на то, что это одежда из брендовой коллекции David Koma.