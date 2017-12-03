Юлианна Караулова оправдалась за неуважительное отношение к Ольге Бузовой

Затравленная фанатами Ольги Бузовой Юлианна Караулова решила высказаться по поводу инцидента, который произошел во время церемонии RU.TV. Стоит отметить, что тогда Караулова якобы оскорбила Бузову, потребовав от нее как можно скорее уйти со сцены.

Как известно, в последнее время фанаты популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой ополчились на певицу Юлианну Караулову за то, что она неуважительно отнеслась к звезде и потребовала ее покинуть сцену. Фанаты начали оскорблять и саму Караулову, отмечая, что если она является ведущей шоу, то должна почтительно относиться ко всем гостям, а не к определенным личностям.

Певица решила высказаться в свою защиту и отметила, что церемония проходила в прямом эфире и необходимо было уложиться в определенный хронометраж, ее саму постоянно подгоняли редакторы. Караулова отметила, что только именно поэтому она намекнула Бузовой о том, что ей пора покинуть сцену и уступить место другим исполнителям.

Юлианна также рассказала о том, что с Ольгой Бузовой у нее весьма прекрасные отношения и взаимное уважение, потому она попросила не раздувать скандал на пустом месте и заняться своей жизнью.