«Шубы, унты и кальян»: Волочкова устроила своей малолетней дочери «романтический ужин»

На снимке балерина и ее дочь сидят во дворе своего дома у костра. Внимание пользователей привлек не только кальян, который стоит рядом с 12-летней Ариадной, но и теплая одежда, в которой они позируют в мае на фоне зеленой травы.

В Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой появился очередной неоднозначный снимок, который вызывал у пользователей Сети бурную реакцию. Балерина показала, какой «романтический ужин» она устроила своей дочери Ариадне. Пользователи отметили, что совместное времяпрепровождение с дочерью лучше называть не «романтическим», а «семейным».

Особую волну критики вызвал кальян, который стоит на снимке между Волочковой и ее дочерью. Трубка от курительного устройства лежит на стороне балерины, но и это не остановило пользователей в их негодовании. Некоторые предположили, что Волочкова «развращает» своего ребенка соблазном курить кальян. Также появились комментарии о том, что развлекаться подобным образом рядом с ребенком весьма неуместно.

Помимо этого, пользователи высмеяли Волочкову и ее дочь за их одежду, которые те выбрали для ужина. На балерина надета теплая куртка и меховые унты, а Ариадна выбрала для себя красную меховую шубу и похожую обувь. Как предположили пользователи, Волочкова и ее ребенок решили «похвастаться» покупками, купленными на «распродажах». Некоторые также высказались на счет того, что даже если вечер в мае выдается холодным, то это не повод надевать зимнюю одежду, предназначенную для морозов.