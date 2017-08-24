Екатерина Андреева вернулась из Италии и рассказала о смерти

Ведущая с "Первого канала" поведала поклонникам, что на отдыхе пострадала от "смерти талии". Теперь ей приходится активно бороться с появившимися на теле лишними килограммами посредством диеты и физических упражнений.

Телеведущая информационной программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева накануне вернулась из Италии и рассказала о смерти своей талии. По ее словам, в ходе поездки она набрала несколько лишних килограммов и теперь собирается это исправлять. Ведущая рассказала, что с утра занимается спортом в парке и лишь потом идет завтракать. После она показала, каким будет ее рацион на протяжении всего дня.

Поклонники догадались, что Андреева рекламирует одну из столичных доставок здорового питания, однако похвалили ее за прилагаемые труды. Также они поспешили рассказать, что считают ее своим примером для подражания. Особо было отмечено умение телеведущей стоять на руках, что фанаты назвали "акробатическим этюдом". Стоит отметить, что раньше о той же доставке еды рассказывала ее коллега Екатерина Стриженова.