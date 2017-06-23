Джонни Деппа на концерте в Москве забросали нижним бельем и цветами

Джонни Депп восхитился красотой российских женщин и получил теплый прием во время выступления в Москве. Отмечается, что русские красавицы буквально утопили американского актера в нижнем белье и цветах.

Как известно, в понедельник, 28 мая, в "Олимпийском" в Москве выступил Джонни Депп со своей группой Hollywood Vampires. Перед концертом он дал пресс-конференцию, во время которой рассказал о любви к русским девушкам. Красавицы решили ответить актеру взаимностью и приготовили в качестве презента свое нижнее белье и цветы.

Во время выступления Деппа буквально утопили в бюстгальтерах и розах, однако актер ни чуть не смутился и продолжил играть на гитаре. Позднее он прихватил пару лифчиков, которые повесил на гитару и свою одежду.

Стоит отметить, что уже совсем скоро Джонни Депп и Hollywood Vampires выступят в Санкт-Петербурге.