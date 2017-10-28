Хейтеры высмеяли "фотошопную" диету звезды "Дома-2" Марии Кохно

Экс-участница "Дома-2" Мария Кохно в очередной раз стала объектом насмешек для хейтеров. Сейчас они обвинили Кохно во лжи и поинтересовались, как долго она сидит на "фотошопной" диете.

Как известно, бывшая участница скандального проекта в прошлом страдала от анорексии, однако ей удалось победить болезнь. Как только Кохно пошла на поправку, к ней начали возвращаться не только старые килограммы, они привели с собой еще и "друзей". С тех самых пор Кохно не прекращает попыток похудеть и постоянно сообщает фанатам о своих успехов.

Буквально недавно она разместила новое фото на фоне леса, на котором запечатлена стоящей боком. Фанаты сразу же обратили внимание на талию Кохно, которая стала тоньше, чем у любой топ-модели. Они начали интересоваться, куда деваются внутренние органы из такой талии, а также отмечали, что теперь девушку можно обхватить только одной ладошкой.

Хейтеры сразу же начали критиковать Кохно отмечая, что в реальности она выглядит гораздо толще, чем на фото. В результате тщательного изучения снимка они пришли к выводам, что девушка при помощи фотошопа поправила себе талию, однако немного переборщила и теперь выглядит нелепо.

Также они поинтересовались, как долго нужно сидеть на "фотошопной" диете, чтобы добиться таких же результатов, однако Кохно не стала отвечать на провокации.