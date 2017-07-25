"Старость в морду - бес в ребро": Наталья Штурм показала полностью "голое" фото

День назад на официальной странице певицы появилось несколько интимных фотографий. На одной она показала себя полностью обнаженную, даже без нижнего белья, а на другой - времяпровождение с неизвестным мужчиной в постели.

В аккаунте известной российской 50-летней певицы Натальи Штурм вновь появились провокационные фотографии, которые сейчас нашли активное обсуждение в сети. Как и всегда армия подписчиков разделилась на два лагеря: одни критиковали ее все за мелочи, которые только смогли разглядеть на снимках, другие же хвалили прекрасное состояние ее фигуры, однако дали несколько советов относительно того, как меньше всего раздражать публику подобными публикациями.

"Старость в морду - бес в ребро", - посчитали хейтеры, говоря о том, что в возрасте Штурм показывать "голые" фото уже неуместно, а также напомнили, что раньше она не "выкидывала" таких эпатажных поступков". Также они обратили внимание на беспорядок, творившийся в ее квартире, однако она объяснила, что сейчас там ведется ремонт.

Конечно, нашлись и те, кто хвалил своего кумира за смелость, а также отмечали, что успехи Натальи Штурм в тренажерном зале особо видны на данном фото. Тем не менее, они посоветовали ей устроить отдельную фотосессию, чтобы не показывать больше "странных бытовых кадров".