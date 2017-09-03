Анна Нетребко попросила не обсуждать ее беременность из-за неудачного снимка с животом и «грудью до пупа»

С такой просьбой певица сама обратилась к своим поклонникам. Причиной для этого стали многочисленные поздравления с беременностью, вызванные недавним снимком, где Нетребко позирует рядом с сыном, а ее платье «сыграло с ней злую шутку».

Анна Нетребко разместила снимок, на котором она с сыном ест мороженое. На певице было яркое платье, которое не совсем выгодно подчеркнуло ее фигуру. Многие пользователи рассмотрели на снимке «округлившийся живот» и «раздувшуюся грудь», что натолкнуло их на мысль о беременности Нетребко. Не дождавшись официальных подтверждений, они стали поздравлять певицу с ожиданием еще одного ребенка.

Анна Нетребко, которая на самом деле не является беременной, была вынуждена обратиться к своим поклонникам, чтобы прояснить ситуацию. По словам певицы, платье свободного покроя, которое «вздулось» из-за ветра, не нужно называть «беременностью». Нетребко утверждает, что на снимке можно отчетливо рассмотреть, как ее платье «вздулось вбок и вверх», а грудь будто «повисла до пупа».

Певица попыталась пояснить странное фото, но многих пользователей это натолкнуло на еще большие размышления. Некоторые решили, что Нетребко «оправдывается» за свой «округлившийся живот», желая подольше скрывать беременность. Нашлись и те, кто пошутил о «беременном платье», создающем так много проблем.