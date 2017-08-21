Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева показали страстные поцелуи на публике

Пара уже не скрывает своих отношений, однако в обществе свои чувства они демонстрирует редко. На премии RU.TV Джанабаева и Меладзе сделали исключение, подтвердив свой роман открытым проявлением страсти.

У Меладзе и Джанабаевой растет двое сыновей – 14-летний Константин и 3-летний Лука. До недавнего времени отношения пары оставались тайной для многих поклонников. Однако теперь, спустя столько лет романа, Джанабаева и Меладзе не скрывают своих чувств.

В Instagram-аккаунте Альбины Джанабаевой появился ролик, снятый на мероприятии, посвященном премии RU.ТV. Певица в зеленом наряде, который выгодно подчеркнул ее фигуру, позировала перед фотографами с Валерием Меладзе, выбравшим для церемонии строгий брючный костюм.

В конце видео Джанабаева и Меладзе страстно целуются. Судя по овациям и крикам присутствующих там зрителей, публичная демонстрация чувств пришлась и журналистам, и поклонникам по душе. В комментариях под роликом пользователи восторгаются красотой пары, многие желают Джанабаевой и Меладзе счастья. Сама Джанабаева не раз признавалась, что ей пришлось пережить «травлю», ведь ее обвиняли в крахе отношений Меладзе с его прошлой избранницей, с которой у певца появилось трое дочерей.