Анастасия Костенко раскритиковала бывшую жену Дмитрия Тарасова

Беременная супруга футболиста осудила Оксану Пономаренко за то, что та стала продвигать дочь Ангелину в модельный бизнес, однако первая жена Тарасова не растерялась и ответила ей, как посчитали поклонники, со всей своей мудростью.

Накануне в сети решили, что известная модель, а также в настоящем супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко раскритиковала его бывшую жену Оксану Пономаренко. Из этого мог бы получиться довольно громкий конфликт, однако последняя решила, что не будет в нем участвовать, и ответила на провокацию первой сдержанно и достойно.

Ранее Костенко разместила в фотографию известной детской модели Анастасии Князевой и написала под ней, что не понимает родителей, которые пытаются "лепить" из своих детей то, чем они на самом деле не являются. Ее поклонники решили, что публикация адресована Оксане Пономаренко, которая рассматривает модельный бизнес как увлечение для девятилетней дочери Ангелины.

Накануне же в профиле первой жены Тарасова появилась ее фотография, под которой она написала короткую притчу о собаке, которая вызвала на бой льва, однако тот не стал принимать это во внимание, а позже объяснил ей, что не хочет позориться перед другими львами сражением с более слабым животным. В конце знаменитость констатировала, что важно знать себе цену.