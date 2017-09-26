«Пристегиваться не нужно»: Алексей Панин учит свою 10-летнюю дочь вождению

В Instagram-аккаунте актера появился ролик, на котором его дочь Анна учится водить машину. После данной публикации Панин опроверг слухи о том, что его лишили прав и призвал журналистов «прекратить врать».

На видео дочь Панина сидит за рулем автомобиля. В самом начале Анна спрашивает, нужно ли ей пристегиваться. Панин ответил, что «пристегиваться не нужно» и стал объяснять дочери, как заводить машину. У 10-летней Анны получилось завести двигатель, после чего автомобиль тронулся. Панин пришел в восторг и был рад, что у его дочери получается водить машину.

Ролик успел собрать почти 9 000 просмотров, однако некоторые пользователи отреагировали на вождение дочери Панина весьма негативно. Многие заявили, что в таком возрасте ребенку рано доверять руль машины. Нашлись и те, кто наоборот похвалили Панина и назвали его «хорошим отцом». В СМИ стали писать, что актер, лишившийся прав, решил посадить за руль свою дочь. На это Панин поспешил опубликовать еще одно видео.

На втором ролике актер утверждает, что прав его никто не лишал. Журналистов, пишущих об этом, Панин назвал «говнокопателями», а в описании он написал «хватит врать». Как сообщалось ранее, в марте 2018 года вокруг Панина разыгрался еще один скандал. В СМИ появились данные о том, что актер был лишен водительских прав из-за множества долгов.