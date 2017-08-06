"Пора задуматься о своем поведении": Ребенок узнал Бузову по попе

Под одной из последних фото в профиле певицы в Instagram появился интересный комментарий. Подписчица рассказала, что видела ребенка, для которого изображение ягодиц ассоциируется с личностью знаменитости.

Накануне известная 32-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова показала на своей официальной странице фотохостинга Instagram новую фотографию, которая, по всей видимости была сделана еще на Сейшелах. Она объяснила, что решила разбавить свою ленту летними фотографиями. Снимок певицы в одних лишь пляжных трусах побудил одну из подписчиц вспомнить один примечательный случай, который произошел с ней не так давно.

Женщина рассказала, что является продавщицей в магазине, в котором на витрине стоят коробки с женскими трусами. Ни них, соответственно, есть "фото попы в трусиках". Однажды, зайдя в магазин вместе с мамой, один маленький ребенок увидел эти изображения и начал напевать песню "Мало половин" и танцевать в такт. Продавщица была крайне удивлена, что он узнал Бузову по попе. "Пора задуматься о своем поведении", - резюмировала женщина.