Меган Маркл и принц Гарри выбрали место для свадебного путешествия

Новоиспеченные супруги не сразу отправились в свадебное путешествие, решив посвятить время делам королевской семьи. Предполагалось, что принц Гарри и герцогиня Сассекская могут отправиться в Ирландию или Намибию, но, пара остановилась на совершенно другом варианте.

Оказалось, что принц Гарри и Меган Маркл отправятся на свой «медовый месяц» на эксклюзивный курорт, который расположен в британском парке Джаспер в Канаде. Свадебное путешествие супругов будет проходить в канадских Скалистых горах, в самом «сердце» провинции Альберта.

Принц Гарри и Меган Маркл будут жить в хижине, где им никто не помешает. За их безопасность будут отвечать местные и британские охранники. Из бревенчатой хижины молодоженов будет открываться завораживающий пейзаж. По мнению экспертов, принцу Гарри и Меган Маркл удалось выбрать весьма удачное место для свадебного путешествия.

Однако, выбор супругов уже не оценили многие пользователи Сети. Как пишут комментаторы, принц Гарри и Меган Маркл делают Канаде «реверанс» и их выбор кажется «слащавым». Некоторые также отметили, что в путешествии молодоженов нет «почти никакого политического подтекста». Однако, эта фраза в некоторых высказываниях пользователей несет в себе скрытую иронию, выражающее мнение юзеров.

Ранее предполагалось, что свой «медовый месяц» принц Гарри и Меган Маркл проведут в Намибии. Однако, такого путешествия не случилось, что стало поводом думать о беременности герцогини Сассекской. В Сети постоянно появляются слухи и том, что Меган Маркл ждет ребенка, но такую информацию еще никто официально не подтверждал.