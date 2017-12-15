«Все нормально»: встревоживший своим здоровьем Валентин Гафт сам успокоил поклонников

Его спектакль с 28 мая перенесли на 8 июля, что стало поводом для слухов о проблемах со здоровьем Гафта. Актер решил самостоятельно прокомментировать свое состояние и подтвердил, что сейчас действительно болен.

Актер Валентин Гафт играет в театре «Современник», на 28 мая был запланирован спектакль с его участием. Однако, в театре отменили постановки с участием Гафта, а все его ближайшие выступления перенесли на лето. Поклонники встревожились здоровьем Гафта, заподозрив, что тот может быть болен.

Сам Валентин Гафт решил успокоить своих поклонников. Актер подтвердил, что сейчас действительно отменили его спектакли, но поводом для этого стала не какая-то серьезная болезнь. По словам Гафта, он действительно себя «неважно чувствует», однако оставлять театр он не планирует. Актер отметил, что с ним «все нормально» и попросил своих поклонников не паниковать. По словам Гафта, у людей «бывает простуда, бывают всякие вещи», но переживать из-за этого не стоит.

Валентин Гафт утверждает, что вернется на сцену театра уже летом. А пока что, его несколько спектаклей отменят или перенесут на другую дату.