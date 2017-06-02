Ольга Бузова выпустила свой бренд воды

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила личный бренд воды для своего ресторана в центре воды.

Сообщается, что в ресторане Ольги Бузовой появится вода с названием "BuzAqua". Известно, что первая партия такой воды сделана специально для заведения певицы. Информации о том, чем будет этот продукт отличаться от других марок, еще нет. К слову, в супермаркете найти эту воду сейчас невозможно. Стоимость одной бутылки также еще неизвестна. Пользователи социальных сетей довольно неоднозначно отреагировали на эту новость, поклонники певицы уже стали подшучивать над девушкой.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Ольга Бузова выпустит свою марку шоколада. Сладости будут носить название "Buzchocolate". Этот шоколад станут продавать в виде небольших плиток весом в 10 граммов. Продукт уже одобрили специалисты. Сама Бузова подчеркнула, что лично посещала кондитерские фабрики в поисках поставщиков. Также девушка добавила, что ее шоколад будет низкокалорийным. По ее мнению, вполне возможно, что в будущем диетологи станут его советовать своим пациентам.