Поклонники неоднозначно отнеслись к посту балерины о том, что ей весело вместе с дочкой прыгать на батуте, а также к вопросу, приобрели ли они такой атрибут для своих детей.

Известную приму-балерину Анастасию Волочкову затравили за хвастовство перед простыми людьми. Накануне в своем профиле фотохостинга Instagram она опубликовала видеоролик, на котором показала новое приобретение своего двора. Балерина Большого театра смонтировала видео, на котором она под музыку прыгает вместе с дочкой на батуте. По ходу этого она уже традиционно показывает шпагат, пытясь подпрыгнуть на одной ноге, однако сделать это у нее не получается.

Под фото Волочкова написала, что таким образом развлекается со своей дочкой Ариадной, и спросила, купили ли ее подписчики своим детям аналогичные подарки. Именно за этот вопрос в сети началась ее травля. Многие стали говорить о том, что их доходы как бы не в сто раз меньше, чем у балерины, так что они себе не могут позволить такого удовольствия, поэтому осудили ее за неуместное хвастовство.

Другие же вообще заявили, что хвастаться тут нечем, так как Анастасия Волочкова купила совсем маленький батут, который не сравнится с тем, что купили своим детям Максим Галкин и Алла Пугачева.