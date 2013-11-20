Ганнибал Лектор рассказал о прелестях алкоголизма

Британский актер, который воплотил образ Ганнибала Лектора, заявил, что считает себя алкоголиком.

При этом актер уверил, что не видил ничего плохого в алкоголизме. Эндрю Хопкинс назвал алкоголь пропастью, которая везде его сопровождает. По его мнению, это можно сравнить с топливом, что он использует по жизни. Хопкинс не спорит с тем, что алкоголь способен убить, но уверяет, что он умеет контролировать свои плохие эмоции и направлять их в нужное русло. По его словам, в 70-х он бросал пить, однако его уговорила мать, заверив, что нужно быть тем монстром, которым ты являешься.

Напомним, что популярность британскому актеру Эндрю Хопкинсу принесла роль Ганнибала Лектора. Именно она помогла ему получить Оскар за участие в кинокартине "Молчание ягнят". Также Хопкинс снимался в таких картинах, как "Страна теней", "Маска Зорро", "Ной". К слову, у Хопкинса имеются и три режиссерские работы: "Дилан Томас", "Август" и "Вихрь". У актера есть звезда на аллее славы.