"Хуже было только после галлюциногенных грибов", - пожаловалась телеведущая и рассказала, что из-за госпитализации с пиелонефритом ей пришлось отменить срочные съемки вечернего шоу.

Регина Тодоренко попала в больницу из-за серьезных проблем с почками. Такую новость она сообщила сама на своей официальной странице фотохостинга Instagram. Телеведущая опубликовала свежее фото из больницы, которое наглядно показывает ее самочувствие на сегодняшний день. В обращении под снимком она извинилась у всех, кого подвела госпитализацией и постаралась объяснить, что сама была против этого, однако пришлось из-за настоятельного предписания лечащего доктора.

По словам Тодоренко, в ее почке начался воспалительный процесс, из-за чего врачи заставили ее отказаться от съемок и заняться лечением. На фото она сидит на кровати, а над ней виднеется капельница, подключенная в вену. Тем не менее, даже несмотря на это обстоятельство телеведущая сохраняет положительный настрой и надеется на скорое возвращение к работе.