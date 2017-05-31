У Киркорова украли восемь концертных нарядов с драгоценными камнями и перьями

Певец продолжает свои гастроли по Московской области и собирается в города Дмитров и Клин, однако расстроен после инцидента с его ограблением. Он отмечает, что многие костюмы были пошиты на заказ и существовали лишь в единственном экземпляре.

51-летний эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о большой неприятности, которая случилась с ним накануне. Он заезжал в город Ковров, что во Владимирской области, где давал свой концерт. Инцидент случился ночью. Пока все спали, кто-то взломал дверцы фуры с декорациями для шоу "Я", где также находились его сценические наряды. После этого команда поп-короля не обнаружила на своих местах восемь его костюмов.

О пропаже уже сообщили в полицию, однако виновные так и не найдены. Как сообщает источник в СМИ, общая сумма ущерба Филиппа Киркорова составила 11 тысяч долларов. Больше всего он жалеет о пропаже уникальных костюмов, которые отличались богатой отделкой камнями, стразами, а также перьями экзотических птиц.