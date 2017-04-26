Ольга Бузова объяснила отмену концертов в Пензе и Тамбове

По словам певицы, она отменяет гастроли 28 и 29 мая, однако переносит их на те же числа сентября. Места проведения мероприятий также остаются неизменными, билеты сохранят свою ценность.

Популярная российская 32-летняя певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова объяснила отмену своих концертов в Пензе и Тамбове. Паника среди поклонников началась, когда с сайтов, где продавались входные билеты на них, резко исчезли соответствующие анонсы. По этой причине знаменитость опубликовала в сети видеообращение, в ходе которого рассказала о причинах произошедших перемен.

Бузова рассказала, что в этом месяце ее график съемок настолько плотный, что подвинуть пришлось даже даты концертов. Тем не менее, она пообещала, что обязательно посетит оба города, однако это произойдет аж осенью. Выступление в Тамбове произойдет 28 сентября в ЛДС "Кристалл", а концерт в Пензе - уже на следующий день в ККЗ "Пенза". Певица посетит города со своим знаменитым шоу "Под звуки поцелуев".