Ольга Бузова запускает свою марку шоколада

После подготовки к своего ресторана Ольга Бузова продолжает двигаться дальше. Теперь ведущая и исполнительница готовит марку своего шоколада.

Сладости будут носить название "Buzchocolate". Известно, что шоколад поступит в продажу в виде небольших плиток весом всего по 10 граммов. Для того, чтобы удостовериться в качестве будущего продукта, Ольга самостоятельно посещала кондитерские фабрики для поисков хороших поставщиков. По ее словам, сладости будут низкокалорийными и даже диетологи могут в будущем советовать такой шоколад. К тому же, специалисты уже одобрили новый проект Бузовой. Упаковку певица разработала лично, на коробке станут изображать поцелуйчики, что говорит о романтичном оформлении плиток.

К слову, из-за своего личного бренда у Ольги может случиться скандал. Не так давно она запустила линию футболок "Чемпион" с названием своей песни. На футболках изображены мячи из звезд. По мнению представителя экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадима Манукяна, это очень похоже на логотип УЕФА. Он полагает, что УЕФА могут заподозрить Бузову в плагиате и тогда ей придется немало денег потратить на судебные процессы.

Напомним, что недавно пиар-менеджер Бузовой заявил, что она возможно станет представлять Россию на конкурсе "Евровидение". Поклонники уже поспешили поздравить любимицу с таким шансом. Стоит отметить, что после результата Юлии Самойловой на конкурсе у Ольги есть все шансы заявить о себе на всю Европу.