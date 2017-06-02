У Юлии Началовой начала кровоточить силиконовая грудь во время перелета

Российская певица рассказала, что это случилось во время ее возвращения из Лос-Анджелеса в Москву. Прямо в самолете она почувствовала недомогание, высокую температуру, а также увидела кровь на одежде.

Накануне известная 37-летняя певица, актриса и телеведущая Юлия Началова рассказала, как прямо во время перелета у нее начала кровоточить силиконовая грудь. Это случилось несколько лет назад. О печальном опыте у пластического хирурга певица поведала в эфире передачи "Звезды сошлись".

По словам селебрити, она тщательно выбирала клинику, где собиралась проводить операцию по увеличению груди. Она остановилась на одной из крупных клиник Лос-Анджелеса. Операция была проведена, после чего в течении трех месяцев Началова проходила восстановление. Результатом она осталась довольна и решила возвращаться обратно в Россию. По пути домой в самолете ей стало плохо. Она стала жаловаться на жар, а когда посмотрела в зеркало, что заметила, что ее силиконовая грудь начала кровоточить.

Певица вспоминает, что вначале начала паниковать, однако решила взять себя в руки и вернуться обратно сразу же по прилету в Москву. Тогда она провела еще 14 часов в самолете, однако не пожалела о возвращении. Врач исправил последствия неудачной пластики, вынул импланты и вернул стоимость проделанной ранее работы.