Антона Гусева из "Дома-2" причислили к геям из-за розовых трусов

Вокруг проекта "Дом-2" распространился очередной скандал. На этот раз пользователи Сети заподозрили одного из женатых экс-участников проекта в нетрадиционной ориентации.

Как стало известно, бывший участник проекта "Дом-2" Антон Гусев попал в гей-скандал из-за своих трусов кислотно-розового цвета. Он опубликовал в сети фотографию со своей женой Викторией Романец и попросил пользователей угадать, куда парочка полетит отдыхать в начале лета, однако это мало интересовало фанатов.

Многие сразу же обратили внимание на то, что Романец в своем летнем платье выглядит шикарно, зато с ней рядом расположился Гусев, в белой рубашке и трусах кислотно-розового цвета. Пользователи посоветовали экс-участнику "Дома-2" заняться своим внешним видом, чтобы не позорить красавицу-жену, а также "прикрыть срам и надеть штаны".

Другие же сразу засомневались в сексуальной ориентации Гусева, отметив, что именно в таких "штанишках" любят появляться в гей-клубах. При этом пользователи даже не допустили мысли о том, что мужчина мог находиться в шортах, а не трусах, так как одежда весьма обтягивает Гусева.

Стоит отметить, что через некоторое время Гусев почистил все комментарии, которые намекают на его нетрадиционную ориентацию, однако не стал удалять мнение о том, что его жена выглядит на 40 лет и ей нужно лечь под нож пластического хирурга.