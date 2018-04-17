Ведущая Юлия Барановская сравнила Москву с Лондоном

Известная телеведущая Юлия Барановская несколько лет прожила в Лондоне и боялась переезжать жить обратно в Москву. Однако сейчас знаменитость утверждает, что российская столица совершенно не уступает Лондону.

Юлия Барановская в своем микроблоге сообщила, что за последние годы Москва очень преобразилась и совершенно не уступает Лондону, где жила телеведущая. Более того, знаменитость советует всем своим иностранным друзьям посетить российскую столицу и уверяет их, что никто не захочет вернуться обратно.

«Москва не стоит на месте и с каждым годом становится краше, интереснее, ярче. Всегда есть чем заняться с детьми и провести время всей семьёй: красивые парки, различные уличные фестивали, которые сменяют друг друга на протяжении всего года, концерты на открытых площадках по всей Москве, выставки на ВДНХ , семинары и тренинги для разных возрастов. Да и простые пешеходные прогулки по улицам города доставляют огромное удовольствие», - написала в своем Instagram Юлия Барановская.