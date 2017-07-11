В апреле текущего года Ксения Собчак вместе с семьей была на отдыхе в Таиланде. Несколько дней подряд она публиковала в своем профиле красочные фотографии с пляжа, однако лишь вернувшись сообщила, как все было на самом деле.

Известная телеведущая, а также политический деятель Ксения Собчак рассказала о разочаровании от пляжа в Таиланде, куда она ездила ради отдыха с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном. По ее словам, к подобным мероприятиям она относится серьезно и заранее запрашивает у отеля фотографии условий в нем, а также пляжа. То, что ей прислали, ее очень восхитило, однако позже оказалось, что это совершенно другой пляж.

По приезду Собчак обнаружила, что "пляж у отеля ужасный". По ее описанию, он был грязным и заброшенным. Администрация отеля попыталась ее успокоить, что там ей купаться не придется, ведь каждое утро на катере их будут отвозить на другой пляж. Телеведущая такой перспективе не обрадовалась, возмутившись, что она "зарабатывает хорошо", а условия неудобные. К тому же, это было накладно, ведь с ней был маленький сын.