Старшая дочь Григория Лепса не обижается на отца

Во время съёмок одного из российских ток-шоу, участником которого стал известный исполнитель Григорий Лепс, находилась в студии его старшая дочь Инга. Во время одного из фрагментов беседы девушка напомнила зрителям случай, который произошёл несколько лет назад.

Тогда Инга стала участницей слепых прослушиваний шоу «Голос», когда в составе тренерской команды был частью проекта её знаменитый отец. Она исполнила красивую и вокально интересную композицию на английском языке, но Григорий, не узнав свою дочь и не повернувшись к ней в течение выступления, дополнительно раскритиковал в довольно жёсткой манере выступление Инги – девушка не прошла в следующий этап. Она не обижается после подобных высказываний и заметила, что её отец всегда был критичным и строгим.

Сам же Лепс считает, что не нужно себя рассредоточивать одновременно на вокал и актёрскую игру и что лучше заниматься чем-то одним, но качественно и совершенно в течение длительного времени.