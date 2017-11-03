Интрига века: Что открывает ключик с сердечком, который висит на шее Нагиева?

Как известно, Дмитрий Нагиев предпочитает не афишировать общественности подробности своей личной жизни, поэтому о его спутницах жизни ничего не известно. Сегодня Дмитрий выложил на своей официальной странице в Instagram фотографию с накачанным торсом, чтобы показать, что он еще в форме и на роль физрука его взяли не зря. Однако фанатов Нагиева больше заинтересовал ключик с сердечком, который актер повесил на шею с помощью цепочки.

Фанаты задаются вопросами о том, что же открывает этот ключик и у кого находится вторая половина этого украшения, на которой также находится сердечко и замок. Поскольку от Нагиева этой информации вряд ли можно дождаться, скорее всего, история загадочного ключика останется интригой века.

Помимо этого актер получил также много отзывов о своей фигуре, которую, в общем то, и хотел представить общественность. Многие отметили, что Нагиеву удается держать себя в форме и пожелали ему и дальше придерживаться активного образа жизни и не расслабляться. Была также подписчица, которая похвалила актера за его красоту, талант и чувство юмора, а также поблагодарила его за то, что он есть и отметила, что его харизма порой просто зашкаливает.