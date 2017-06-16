Стало известно, что на самом деле думал Алан Рикман о роли Северуса Снейпа

На днях стало известно мнение покойного актёра Алана Рикмана о сыгранной им роли профессора зельеварения Северуса Снейпа.

Оказывается, было опубликовано содержание личного архива Рикмана, в частности, открытка на Рождество от продюсера второй части «поттерианы» «Гарри Поттер и тайная комната» Дэвида Хеймана. В ней он благодарит Алана за проделанный труд, актёрскую игру и огромную силу воли – несмотря на то, что ролью актёр был крайне неудовлетворён, он выполнял все указания максимально чётко.

Напомним, Алан Рикман являлся именитым британским актёром и обрёл популярность благодаря таким фильмам, как «Крепкий орешек», «Робин Гуд», и, конечно же, всем частям цикла картин о маленьком волшебнике со шрамом в виде молнии на лбу. Известно, что Рикман очень понравился Джоан Роулинг на этапе подбора актёров – именно она приложила усилия для того, чтобы актёр был утверждён на роль. В 2016 году Алан скончался из-за рака поджелудочной железы.