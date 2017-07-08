Ольга Орлова переживает за здоровье одного из членов семьи

Певица Ольга Орлова, которая прославилась благодаря своему участию в группе «Блестящие», а потом начала сольную карьеру, известна своей страстью к собакам. На сегодняшний день у нее уже 3 питомца. Недавно один из них очень серьезно заболел и Орлова очень сильно переживает по этому поводу, поскольку певица относится к питомцам, как к членам своей семьи.

Заболевшего пса зовут Бруно. Пока что Орлова не сообщает, что именно произошло с собакой, однако врачи сказали о том, что ему нужно провести срочную операцию. Хирургическое вмешательство, по всей видимости, произошло сегодня днем, поскольку Бруно уже вернулся со своей хозяйкой домой и сейчас выздоравливает после произошедшего.

Как рассказала Орлова, свою первую собаку она забрала к себе из Якутска. Она нашла его на улице, когда от собаки отказались ее хозяева. Вторая собака нашлась в Москве, а третий пес вообще оказался у нее совершенно случайно. Ольга согласилась подержать его у себя, пока ему не найдут новых хозяев, однако за это время она очень сильно к нему привязалась и уже не смогла отдать.