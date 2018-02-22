Кирилл Терёшин встретился с дагестанцем, который грозился оторвать его источник дохода

Танцор из Дагестана Самед Меджидов посетил город Пятигорск с намерением встретиться с Кириллом Терёшиным, более известным как «Руки-базуки». Парня возмутило видео, выложенное Кириллом в социальной сети Instagram, на котором тот пытался станцевать грузинский народный танец – лезгинку.

Реакция Самеда была мгновенная – он обратился к Терёшину с просьбой прекратить такие позорные хореографические действия, дополнив свои слова тем, что на выходных будет в Пятигорске. Также Меджидов находился в ярости и даже грозился оторвать Кириллу его источник дохода – руки, накачанные синтолом.

Известно, что встреча конфликтующих в Сети состоялась, но неизвестно, удалось ли парням исчерпать конфликт мирным способом.

Напомним, пятигорский парень Кирилл Терёшин добился славы в Интернете благодаря самостоятельно синтезированному синтолу – веществу, позволяющему увеличить объём бицепса до желаемого результата. После визита программы Андрея Малахова популярность Кирилла увеличилась в разы, после чего он начал обращать на себя внимание провокациями о плохом самочувствии, болезни и даже удалении синтола из рук.