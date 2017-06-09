Провокация от Алексея Панина: Артист разыграл сценку с дочерью на детском утреннике

Вокруг актера Алексея Панина вечно плетутся какие-то скандалы, интриги, сплетни и в некоторых случаях он сам их провоцирует, выставляя на всеобщее обозрение созданные им провокации. На этот раз актеру удалось развеселить общественность сценкой, которую они с дочерью решили разыграть на праздновании окончания начальной школы.

Все, что происходило на празднике, было записано на видео. Панин выложил некоторые фрагменты в Stories на странице в Instagram. На этот раз сценка с дочерью затронула тему, о ее голодании, девочка ответила утвердительно на вопрос отца, хоть в тот момент и было видно, что у нее в руках находится что-то по виду напоминающее пирожное.

Актер очень часто забавляет подписчиков аналогичными выходками. К примеру, он получил очень много критики в свой адрес из-за того, что опубликовал видео, на котором его дочь запечатлена с тележкой, в которой находилось несколько бутылок пива. А как-то раз артист попросил своих друзей рассказать журналистам НТВ о том, что Панин у них воровал и был замечен за домогательством собаки. Такую провокацию актер придумал ради того, чтоб получить немалую сумму денег за ток-шоу.