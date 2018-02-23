Ольга Бузова и «руки-базуки» Терёшин образовали «инопланетную семью»

«Руки-базуки» Кирилл Терёшин не раз говорил о том, что является инопланетянином, решившим помочь Земле. Во время премии «RU.TV» 26 мая Ольга Бузова также решила этим заняться, продемонстрировав всё в очень своеобразном наряде, как сообщает VladTime.

В подписи к фото, выставленном в Сети, певица отметила, что самое главное в мире – это любовь. После такого поклонники вспомнили, как некоторое время назад Терёшин заявлял, что любит Бузову. Ничего настоящего в этом признании не было, но фанаты всё равно решили – именно эти двое должны сойтись, образовав «инопланетную семью».

По мнению хейтеров, эта пара идеально дополнит «фриковатость» друг друга, а далее сможет даже «уже успокоиться». Некоторые интернет-пользователи задумались о том, что Терёшин и Бузова способны петь дуэтом. Потенциальные участники пары пока что данный полёт фантазии предпочли не комментировать.