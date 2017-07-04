Звезда «Игры престолов» шокировала фанатов лишним весом

Звезда «Игры престолов» молодая актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк, шокировала фанатов своим несовершенным телом. Поклонники стали критиковать звезду, которая за короткое время заметно набрала лишний вес.

Съемки последнего сезона «Игры престолов» не успели подойти к концу, однако некоторые актеры уже не совсем похожи на своих экранных героев. К примеру, располневшей Софи Тернер будет сложно сыграть стройную Сансу Старк, которая на протяжении всего сериала ослепляла мужчин своей красотой. Недавно папарацци заметили знаменитость в ночном клубе в Нью-Йорке, где Софи весело проводила время со своим женихом и подругой.

Фото попали в Сеть и стали сразу же обсуждаться фанатами сериала. Многим интернет-пользователям не понравилось, что Тернер позволила себе набрать лишний вес ещё до окончания контракта.