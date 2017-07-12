Подписчики Мишель Серовой узнали, о ее госпитализации раньше, чем звездный отец

26 мая Мишель Серова, которая пошла по стопам своего знаменитого в 90-х годах отца Александра Серова и стала певицей, была госпитализирована в одной из подмосковных клиник с отравлением. О случившемся она сразу же написала в Instagram. Отец певицы узнал о состоянии дочери только спустя сутки от журналистов.

25-летняя Мишель вчера почувствовала внезапное ухудшение здоровья. У девушки начала подниматься температура. Кроме того, она мучилась от резких болей в животе. Мишель сразу же заподозрила отравление, поэтому обратилась к врачам. Медики, проведя обследования, подтвердили опасения певицы. На данный момент лечение девушки проходит в Клиническом госпитале «Лапино», что расположен в Одинцовском районе Подмосковья.

Дочь Александра Серова почти сразу же после госпитализации рассказала о случившемся фанатам, опубликовав соответствующую фотографию на официальной странице в Instagram. Она не рассказала, какая именно еда так пагубно сказалась на ее здоровье. Известно лишь, что на какое-то время Мишель придется остаться в больнице и пройти курс с капельницами, в которых содержаться препараты, чтобы вывести токсичные вещества из ее организма.

Сам Александр Серов узнал о госпитализации дочери от журналистов, когда у него спросили о том, как Мишель себя чувствует после отравления. Звездный отец объяснил это тем, что они с дочерью не живут вместе и пообещал позвонить ей и спросить о самочувствии.