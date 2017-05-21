Победительница проекта "Ты - супер!" получила ключи от московской квартиры из рук Игоря Крутого

Вчера состоялся финал российского проекта исполнителей «Ты – супер!», во время которого огласили победителя. Им стала четырнадцатилетняя вокалистка Диана Анкудинова, простая девочка из Тольятти.

Во время объявления продюсер Игорь Крутой, находясь на сцене вместе с Дианой, преподнёс ей сюрприз – ключи от московской квартиры. Он заявил, что проживание в столице станет подспорьем в получении образования в сфере искусства и дальнейшей развитии карьеры девушки.

Диана поблагодарила всех голосовавших за неё зрителей и анонсировала своё появление на международном конкурсе «Детская новая волна».

Уточняется, что вместе с титулом победительницы Анкудинова имеет возможность записи студийной версии собственной дебютной песни, а также сьёмки видеоработы. Помимо основных поощрений, девочка сможет набраться сил в известном детском международном лагере «Артек».

Также организаторы проекта заявили, что предоставят помощь Диане при поступлении в музыкальный колледж.