Егора Крида заметили на тайной встрече с одной из участниц "Холостяка"

Егор Крид сейчас задействован в шоу "Холостяк", где выбирает даму своего сердца. Недавно СМИ заметили его на тайной встрече с Виктории Коротковой, главной претенденткой на победу.

В распоряжении СМИ появился видеоролик, на котором Виктория и Егор беседуют о чем-то на улице. К слову, это произошло после его выступления на шоу "Песни на ТНТ". Крида и Короткову не остановил тот факт, что по правилам шоу "Холостяк" девушкам не разрешается появляться на публике вместе с Кридом. Это правило действует до тех пор, пока парень не сделает свой выбор. Финал состоится только через две недели, поэтому вполне возможно, что организаторы шоу обратят внимание на жесткое нарушение.

Викторию Короткову давно считают фавориткой шоу "Холостяк". В социальных сетях многие пользователи считают, что к ней Егор привязался больше, нежели к другим девушкам. В самом начале проекта Виктория состояла в браке, однако ради Крида она ускорила процесс своего развода. Сам исполнитель нередко признавался, что окончательный выбор он еще не сделал.

Напомним, что недавно в сети стали появляться слухи о том, что Крид якобы встречается с Дашей Клюкиной, бывшей участницей проекта "Холостяк". Егор разочаровался в девушке, когда она на камеру сказала, что на этом шоу пережила больше, чем ее родители и близкие за всю свою жизнь. После ухода Даши из "Холостяка" многие полагают, что Егор все же остался с ней. Есть и мнения о том, что они якобы подписали контракт с телеканалом и таким способом пиарят шоу.